Спикер ливийского парламента встретился в Москве с Лавровым

В Москву прибыл спикер Палаты представителей Ливии Акила Салех. Он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Салех прибыл «с официальным визитом по приглашению властей России». По словам официального представителя парламента Ливии Абдаллы Блехика, на встрече с российским министром стороны обсудили «события в Ливии и регионе, пути выхода из ливийского кризиса, а также роль международного сообщества и российских властей в прекращении кризиса». Советник спикера по СМИ Фатхи аль-Марими отмечал, что «роль России в политическом урегулировании ливийского кризиса очень важна». Он подчеркивал, что «Россия – великая и влиятельная страна, и с самого начала она работает над тем, чтобы помочь ливийцам вступить в диалог».

Лавров заявил Салеху: «Чем скорее состоится урегулирование и начнется нормальная постконфликтная жизнь вашей родины, тем скорее мы сможем возобновить все направления двустороннего сотрудничества». В частности, речь идет о сфере энергетики, транспортной инфраструктуре, «экономических и инвестиционных проектах, которые могут быть реализованы в интересах наших народов», передает ТАСС.

Как отметил российский министр, перезапуск политического процесса в Ливии продолжается и набирает темп, «хотя не без проблем». Он указал, что уже «долгое время соблюдается режим прекращения огня». Лавров отметил, что встреча Салеха с главой так называемого правительства национального согласия Ливии Фаизом Сарраджем «сыграла важную роль в перезапуске политического процесса». Москве «импонирует нацеленность» Салеха «на то, чтобы урегулирование охватывало все ключевые политические силы, все регионы» Ливии.

Напомним, в Ливии продолжается борьба за власть между ПНС Сарраджа (вместе с президентским советом и происламистским Высшим государственным советом) и восточный кабмин (при поддержке Палаты представителей и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара). ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.

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