Эксперты объяснили, почему невозможно предотвратить последствия ледяного дождя

Чтобы предотвратить обледенение машин, электропроводов, дорог, столбов и других городских конструкций во время ледяного шторма, необходимо покрыть все конструкции антиобледенителем. Но это невозможно сделать в масштабах города, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Во Владивостоке в течение трех дней продолжался ледяной шторм, в результате деревья, провода, машины покрылись толстым слоем льда, а в городе наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением. В Кремле сообщили, что последствия настолько велики, что пока их не удается полностью ликвидировать. По предварительным данным, ущерб оценивается в сумму не менее 80 млн рублей.

«Метеорологи, описывая подобное явление, обычно используют термин «переохлажденные осадки», но язык в настоящее время настолько подвижен, что теперь встречается и понятие «ледяной дождь». Это такая ситуация, когда капелька воды обрамлена или закупорена в хрупком ледяном панцире», – говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он объясняет, что зимой облака, особенно те, которые находятся в верхних слоях, состоят из кристаллов, поэтому осадки получаются в виде снега. Но если снежинки при снижении попадают в теплый слой воздуха (где температура выше нулевой отметки), они тают и на землю уже попадают в виде дождя. Но если стратификация такова, что в одном слое воздуха отрицательная температура, а в другом (1000–1500 метров над уровнем земли) выше нуля, то происходит замерзание осадков. Но поскольку на такой низкой высоте капелька воды полностью замерзнуть не успевает, она лишь окукливается ледяным панцирем.

«Когда эта структура падает на какую-либо поверхность, например, на деревья или провода, то происходит мгновенное замерзание – лед разбивается, а капля воды мгновенное замерзает, потому что она и так переохлажденная. Достаточно 1 м/с, чтобы тут же произошло замерзание. В отличие от гололедицы, которая покрывает поверхности корочкой льда, когда эти капельки падают, они формируют достаточно толстый ледяной слой», – рассказывает синоптик.

Собеседник также уточнил, что сама разница температур между слоями воздуха образовалась благодаря тому, что произошло перемещение теплых воздушных масс. То есть над Приморьем сначала прошли зимние холодные воздушные массы, затем с Японского моря поступили теплые воздушные массы, которые из-за перемещения в верхних слоях имеют плюсовую температуру, а в нижних температура некоторое время остается прежней, потому что сами слои перемещаются медленнее за счет трения о подстилающую поверхность (землю).

При этом он также добавил, что подобные явления, безусловно, предсказать можно примерно за 6-12 часов. Бывает, что синоптикам это удается сделать даже за сутки.

Президент Московского государственного строительного университета, член Общественной палаты города Москвы Валерий Теличенко рассказал, что городской среде ледяные штормы наносят огромный ущерб, поскольку портятся фасады зданий, дороги, забиваются водостоки, под тяжестью льда прогибаются и обрываются электропровода, ломаются деревья и рушатся конструкции.

«Чтобы хоть как-то не допустить обледенение поверхностей городских конструкций (электропроводов, дорог, столбов и так далее) во время ледяного шторма, можно заранее распылить антиобледенители, которые применяются в авиации. Но проблема в том, что это просто невозможно осуществить в рамках города. Во-первых, это слишком дорого, во-вторых, предсказать, когда точно начнется это стихийное бедствие – нельзя», – считает Теличенко.

Собеседник рассказывает, что при проектировании городских сооружений и других элементов инфраструктуры обязательно учитывается региональный аспект – погодные условия, пиковые или экстремальные нагрузки.

В феврале ледяной шторм накрыл южные и юго-восточные штаты США, которые по большей части абсолютно были не приспособлены к такой погоде.