Собянин заявил о вероятном продолжении дистанционного обучения для школьников

На следующей неделе власти примут решение о продлении дистанционного режима обучения для учеников 6-11-х классов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«На следующей неделе примем решение – продлевать или не продлевать дистанционное обучение школьников исходя из эпидситуации. Но, скорее всего, с большой вероятностью можно сказать, что система [дистанционного обучения] будет продлена», – передает слова Собянина ТАСС.

При этом младшие классы будут учиться очно, однако родители смогут выбрать дистанционку. «Учащихся младших классов оставить одних дома практически невозможно, а их родители работают. Поэтому мы все-таки решили, что младшие классы будут функционировать в прежнем режиме. Но у родителей есть возможность, если родители какого-то класса на своем собрании проголосуют, что их класс переходит в дистанционку, мы такую работу обеспечим, но для этого нужно решение родителей всего класса», – добавил градоначальник. По его словам, уже есть несколько классов, где родители проголосовали за переход на дистанционное обучение.

«По федеральным вузам и колледжам – это уже не рекомендации [о переходе на дистанционное обучение], а приказ Министерства образования. Это обязательный переход для Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве в системе федеральных вузов и колледжей учатся 500 тыс. человек, в региональных – около 100 тысяч. То есть всего 600 тыс. только студентов, еще около 150 тысяч – это преподавательский состав и административные работники», – сказал Собянин. Мэр столицы пояснил, что транспортные социальные карты учащихся после перехода на дистанционное обучение будут заблокированы.

Собянин выразил надежду, что в городе не потребуется введение дополнительных ограничений. «Мы по количеству выявленных больных уже сравнялись с тем, что было весной. Вы видите, что жесткость ограничений и объем ограничений на порядок ниже, чем были весной. Сегодня выстроена другая система работы с госпиталями, мы держим максимально ситуацию под контролем и вводим минимальные ограничения. Надеюсь, что других решений не потребуется, но все будет зависеть от ситуации», – сказал он.

Также мэр пояснил, что ограничение времени работы кафе и ресторанов является компромиссом, чтобы избежать закрытия всей отрасли. «Закрытие в дневное время всего общепита означает совершенно другой порог, другой режим работы. По сути, мы тогда полностью положим весь общепит и ресторанный бизнес, нанесем громадный для них ущерб. (...) Поэтому такое решение принято [о запрете работы ресторанов и кафе с 23.00 до 06.00], оно компромиссное. В целом все рестораны и кафе продолжают работать, но работать именно как заведения общепита, а не как развлекательные заведения или ночные клубы», – сказал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что каникул в ноябре в столичных школах не будет, поскольку в октябре каникулы были двухнедельными и прошли во всех школах одновременно.

Собянин заявлял, что в столице после перевода старших классов на удаленную учебу вдвое снизилось число выявленных случаев коронавируса у детей. Он также сообщил, что власти столицы не собираются держать школьников на удаленной учебе месяцами, при первой возможности старшеклассников вернут в школы, чтобы они получали полноценное образование.