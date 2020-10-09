Трамп похвастался оружием, о котором «мечтают» Россия и Китай

У США есть новые вооружения, которыми не располагают другие страны, Россия и Китай лишь «мечтают» о таком оружии, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Наши вооруженные силы – самые мощные в мире. У нас есть новые ракеты. У нас есть такое, чего нет больше ни у кого. Россия мечтает о том, что есть у нас. Китай мечтает о том, что есть у нас», – заявил Трамп в интервью радиопрограмме The Rush Limbaugh Show, передает ТАСС.

Напомним, Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какое российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.

В сентябре США заявили об успешном испытании прототипов гиперзвуковых ракет.

Трамп рассказывал о разработке «супер-пупер-ракеты», которая якобы станет самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал президент США, превышала скорость звука в 17 раз.