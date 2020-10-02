Убитая в Киеве сотрудница посольства США оказалась женой военного пресс-атташе Украина собралась требовать от России экстрадиции Януковича 2 октября 2020, 19:59

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украина решила добиться от России выдачи бывшего президента страны Виктора Януковича для отбывания им наказания по делу о «государственной измене». Глава группы прокуроров по делу Януковича Руслан Кравченко сообщил РИА «Новости», что Киев готов требовать экстрадиции бывшего президента. В пятницу Киевский апелляционный суд оставил приговор Януковичу в силе – 13 лет лишения свободы. Приговор вступил в силу. Напомним, 4 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича на два месяца по другому делу – об «узурпации власти». До этого, 24 января 2019 года, Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента страны к 13 годам лишения свободы. Януковича признали виновным по статьям о «госизмене», «пособничестве в ведении агрессивной войны». В то же время Янукович был признан невиновным в посягательстве на целостность Украины.

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