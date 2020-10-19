Асмус назвала размер своей зарплаты в театре

Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала о размере своей зарплаты в Московском драматическом театре имени Ермоловой и отметила, что для нее деньги никогда не были решающим фактором.

Асмус в Stories своего Instagram ответила на вопрос одного из пользователей о возможности принять участие в интересном проекте за «символическую зарплату». По словам актрисы, деньги для нее никогда не выходили на первый план.

«В театре я получаю меньше 22 тыс. руб. в месяц», – рассказала она.

Асмус отметила, что финансовую составляющую она всегда обсуждает в последнюю очередь и преимущественно работает в театре, а не на корпоративах или съемках фильмов. Она посетовала, что из-за работы в театре ей неоднократно приходилось отказываться от очень перспективных и денежных предложений.

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