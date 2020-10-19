Глава Находки госпитализирован с коронавирусом

Глава Находкинского городского округа Тимур Магинский попал в больницу с коронавирусом, его состояние удовлетворительное, сообщил представитель мэрии.

«Глава находится на лечении с коронавирусом в госпитале во Владивостоке, состояние удовлетворительное», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, администрация работает в штатном режиме, на удаленный режим сотрудников не переводили.

Напомним, в воскресенье мэр Ялты умер от осложнений после коронавируса.

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