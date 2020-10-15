Ставку НДС на продукты при доставке предложили обнулить

Депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса.

В своем обращении депутат отметил, что на фоне роста ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в России региональные власти частично вернулись к ограничительным мерам, а гражданам из групп риска рекомендовали оставаться дома.

Однако даже пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями в период ограничений необходимо регулярно приобретать продукты питания, посещать предприятия торговли.

Минимизировать данную вынужденную активность можно было бы с помощью стимулирования граждан к приобретению данных товаров дистанционным способом.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность введения нулевой ставки НДС на продовольственные товары, которые будут заказываться гражданами дистанционно с доставкой по месту жительства на период ограничительных мер, направленных на снижение распространения инфекционных заболеваний. Данная мера позволит снизить стоимость продовольственных товаров при дистанционной покупке на 10-20% и станет поводом для значительной части граждан отказаться от очного посещения предприятий торговли», – передает RT текст обращения.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что по причине наплевательского отношения к себе на данный момент тяжелых больных стало больше, чем было весной.