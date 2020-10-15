Сборная России по футболу сыграла вничью с венграми в матче Лиги наций

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15 октября, четверг  |  Последнее обновление — 00:57  |  vz.ru
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У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент

Азербайджан будет поставлять газ на рынки Греции, Италии и Болгарии REUTERS/Florion Goga
У России на юге Европы появился сильный конкурент в лице азербайджанского трубопроводного газа. Он уже в ноябре потечет по Трансадриатическому газопроводу (TAP) прямиком в Грецию, Болгарию и Италию. На рынке Турции азербайджанский газ уже доставил немало неприятностей Газпрому. Какой ущерб он нанесет российскому газу на рынке Южной Европы? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Латвия снова хочет получить у России «от мертвого осла уши»

Маленький городок Пыталово до сих пор является мечтой ряда латвийских политиков pytalovo.reg60.ru
Безобидный, казалось бы, законопроект, внесенный на рассмотрение парламента Латвии, может иметь последствия в том числе и для России. Речь идет о «латышских исторических землях», среди которых упоминается и небольшой городок в Псковской области. Каким образом в Латвии обосновывают свои претензии на российские территории и какова история этих земель в реальности? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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В чем уязвимости избирательной системы США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американская электоральная система архаична, непрозрачна и уязвима для ошибок и фальсификаций. За исключением редких побед «на вынос», никто в последние лет семьдесят доподлинно не знал, кто же реально победил на тех или иных выборах. Подробности...
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Чем опасен миф о тюркском мире

Герман Садулаев, писатель, публицист
Так называемые тюркские народы имеют между собой не больше общего, чем народы, говорящие на языках другой семьи, например индоевропейской. Как вам идея, чтобы бенгальцы, немцы, таджики, литовцы, русские, испанцы, шведы создали единое индоевропейское пространство? Подробности...
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Коронавирус ускорил прогресс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Сборная России по футболу сыграла вничью с венграми в матче Лиги наций

    15 октября 2020, 00:57

    Текст: Антон Никитин

    Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Венгрии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций. Встреча на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве завершилась со счетом 0:0.

    Участие в матче не смогли принять вратарь сборной России Маринато Гилерме, защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес, которые ранее были изолированы из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус. Кроме того, из-за положительных результатов тестов на коронавирус команде Венгрии не смогли помочь основной голкипер Петер Гулачи и полузащитник Доминик Собослаи, досрочно расположение команды был вынужден покинуть полузащитник немецкого «Фрайбурга» Роланд Шаллаи. Гулачи заменил Денеш Дибус, представляющий чемпиона Венгрии двух последних лет «Ференцварош». Именно у его ворот на десятой минуте был создан первый опасный момент в матче: Магомед Оздоев получил возможность нанести опасный удар из пределов штрафной, однако вместо этого прострелил на Артема Дзюбу. Мяч до форварда не дошел, его перехватил защитник венгерской команды Вилли Орбан, передает ТАСС.

    Российская команда большую часть тайма владела игровым преимуществом, искала подходы к воротам преимущественно за счет быстрого короткого паса, однако довести дело до опасных ударов по воротам не получилось. За минуту до перерыва Ионов все же сумел найти свободную зону в обороне соперника, на скорости ворвался в штрафную, отдал пас на Дзюбу, которому игроки обороны вновь не позволили нанести акцентированный удар по воротам.

    После перерыва расклад сил на поле не поменялся: российская команда продолжала активно действовать на половине поля соперника. С 50-й по 60-ю минуты российская команда создала сразу три хороших момента: в первом Дзюба все же сумел нанести удар из штрафной, который парировал Дибус, во втором венгерский защитник снял мяч с ноги Антона Миранчука, который тот оказался в убойной позиции, в третьем выстрел Ионова с линии штрафной угодил в перекладину.

    В этот же отрезок Черчесов произвел две замены в полузащите: Далера Кузяева и Антона Миранчука заменили Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев. В следующую десятиминутку он еще раз обновил состав: вместо Юрия Жиркова вышел Вячеслав Караваев, Алексея Ионова заменил Юрий Газинский. Это позволило на время ускорить игру команды, что, впрочем, не помешало венгерской команде продолжать уверенно обороняться.

    Последнюю замену главный тренер россиян использовал, выпустив на поле второго форварда: вместо Оздоева появился недавний дебютант сборной Александр Соболев. До конца матча он отметился несколькими полезными действиями, однако российской сборной так и не удалось распечатать ворота гостей, из-за чего прервалась ее голевая серия из 14 матчей.

    В параллельном матче группы 3 лиги В сборная Сербии на выезде сыграла вничью с командой Турции со счетом 2:2. Сборная России продолжает лидировать в турнирной таблице группы, набрав восемь очков в четырех матчах. Команда Венгрии занимает второе место, имея в активе семь очков в четырех встречах, далее идут турки (3) и сербы (2).

    В следующем туре подопечные Станислава Черчесова в гостях встретятся с командой Турции 15 ноября. Венгры в этот же день примут сборную Сербии. Тремя днями ранее на домашнем поле венгры встретятся с исландцами, а сербы – с шотландцами в финальных матчах плей-офф за путевки на чемпионат Европы.

    Ранее сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции, на выезде обыграла сборную Венгрии, одержала победу над командой Сербии.


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