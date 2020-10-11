Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции 11 октября 2020, 23:46 Текст: Антон Антонов

Матч третьего тура группового этапа Лиги наций между сборными России и Турции завершился вничью, сообщают информационные агентства. Игра прошла на стадионе московского «Динамо» с ограниченным числом зрителей. Матч завершился со счетом 1:1. Голы забили Антон Миранчук (28-я минута) и Кенан Караман (62). В своей группе в лиге B первое место занимает Россия (семь очков), второе – Венгрия (шесть), третье – Турция (два), четвертое – Сербия (одно), передают РИА «Новости» и ТАСС. 9 октября товарищеская встреча сборных России и Швеции по футболу на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве завершилась со счетом 1:2. Соперники впервые за 18 лет провели товарищескую игру, в предыдущий раз контрольный матч команд прошел 21 августа 2002 года также в Москве (1:1). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях