Ребенок застрелил отца из ружья под Саратовом

В поселке Ивантеевка (Саратовская область) пятилетний мальчик случайно выстрелил в отца, мужчина умер на месте.

Инцидент, о котором сообщается в четверг, произошел 3 января. По предварительным данным, погибший владел несколькими ружьями, передает агентство «Версия-Саратов».

Мужчина передал одно ружье своему знакомому, так как якобы не мог вовремя продлить разрешение на хранение из-за административных правонарушений.

Трагедия произошла в тот момент, когда погибшему вернули ружье, и он решил убрать его в ящик. Малыш захотел помочь отцу и решил подать оружие, однако при передаче случайно нажал на курок.

Пуля попала мужчине в шею, раненный скоропостижно скончался. По данному факту правоохранительными органами организована проверка.

Напомним, в декабре ребенок застрелил сестру во время игры с ружьем в Приморье.