Эксперт объяснил данные о превосходстве Китая над Россией в производстве вооружений

Пекин заметно продвинулся в развитии ракетных систем, стрелкового оружия и беспилотной авиации, становясь серьезным конкурентом для России и США. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Андрей Фролов, комментируя публикацию доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), согласно которому Китай обогнал Россию по производству и продажам вооружений.

«По экспорту вооружений Россия пока удерживает второе место в мире. И доклад SIPRI посвящен прежде всего не экспорту, а объемам продаж оборонной продукции. С учетом того, что китайский оборонный бюджет второй в мире – понятное дело, что для внутреннего рынка они поставляют намного больше продукции, чем Россия», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Но у SIPRI, как всегда, есть проблемы с методологией расчетов, продолжил эксперт. «Они пытались вычленить эмпирическим способом всю гражданскую продукцию, а все остальное посчитали как военную продукцию. Но это от лукавого», – отметил эксперт.

«Например, западные компании довольно четко разделяют продажи военной и гражданской продукции. В случае с Россией разделение уже не такое четкое. А по Китаю – все гораздо труднее. Потому к этой статистике нужно относиться очень аккуратно», – пояснил собеседник.

«Но мы точно можем похвалить китайцев за развитие ракетных систем и стрелкового оружия. Здесь они заметно продвинулись. Также они проявляют активность на рынке надводных кораблей различных классов и потихоньку выходят на рынок подводных лодок. Сюда же можно отнести военно-транспортную авиацию. И Китай – один из мировых лидеров, наряду с США, по беспилотной авиации. Во всех этих нишах китайцы неплохо себя чувствуют, и становятся серьезными конкурентами не только для России, но и для США», – заключил Фролов.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) представил доклад, согласно которому Китай вышел на второе место в мире по объему производства вооружений и их продаж. Россия в этом рейтинге расположилась на третьем месте.

Специалисты института впервые получили данные о продажах Китая за 2015-2017 годы. Они отмечают, что это позволяет дать наиболее полную картину современного потенциала китайской военно-промышленной отрасли и входящих в нее компаний. Ранее китайских производителей не включали в топ-100 из-за отсутствия необходимых данных.

Так, в первую двадцатку рейтинга 100 крупнейших компаний мира в 2017 году входили 11 американских, шесть западноевропейских и три российские компании. Продажи американских компаний из топ-100 достигали 226,6 млрд долларов, российских – 37,7 млрд долларов.

Согласно обновленным данным, в первую двадцатку входят четыре китайские компании с общим объемом продаж в 54,1 млрд долларов, причем три из них находятся в первой десятке.

В июне прошлого года СИПРИ представил доклад о модернизации ядерного оружия в мире.