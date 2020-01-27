Эксперт объяснил данные о превосходстве Китая над Россией в производстве вооружений

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27 января, понедельник  |  Последнее обновление — 12:33  |  vz.ru
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Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
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Зачем Испания хвастается участием в блокаде Ленинграда

Всего через «Голубую дивизию» прошло порядка 40 тысяч человек. Свое название она получила по цвету рубашек фалангистов, ставших частью их формы Фото: Scherl/Global Look Press
Одна из крупнейших газет Испании решила похвалить знаменитую «Голубую дивизию» за войну против СССР и за участие в блокаде Ленинграда, когда «испанские солдаты проявили свои лучшие качества». Что это – очередная попытка Европы пересмотреть итоги Второй мировой войны или хамская глупость со стороны испанских националистов? Подробности...
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Освобождение Освенцима раскрыло страшные масштабы Холокоста

Освобождение Освенцима стало одним из символов освободительных усилий Советской АрмииФото: Keystone Pictures USA/Zuma/Global Look Press
Ровно 75 лет назад, 27 января 1945 года, части 100-й стрелковой дивизии Первого Украинского фронта освободили город Освенцим и находящийся неподалёку концлагерь. С тех пор слово «Освенцим» стало нарицательным для обозначения крайних проявлений бесчеловечности. Как создавался и функционировал этот лагерь смерти – и как был освобожден? Подробности...
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Почему НАТО не сможет скопировать русскую концепцию A2/AD

У стран НАТО действительно нет аналогов «Искандера» и «Бастиона», не говоря уже про С-400Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Вашингтон вновь недоволен тем, что Москва успешно использует концепцию A2/AD, превращающую Калининград и Крым в береговые крепости, которые ограничивают деятельность восточного фланга НАТО. При этом США рекомендуют своим союзникам в Европе взять пример с России и выстроить аналогичную систему обороны. Но удастся ли им это сделать?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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В Израиле за комичные куплеты Долгополову может прилететь год тюрьмы

Сергей Мардан, публицист
Современные европейские государства холят и лелеют всякого рода меньшинства. Россия, правда, пошла по особому пути и вместо того, чтобы выпустить закон «о защите чувств и прав гомосексуалистов», выбрала другую группу – верующих. Подробности...

Во Всеволоде Чаплине было столько намешано

Дмитрий Ольшанский, публицист
На лавочке у своего храма вдруг умер отец Всеволод Чаплин. Ужасно его жалко. Хотя сам отец Всеволод, несомненно, сказал бы, что нечего носиться с земной жизнью, не надо ее слишком ценить, он вообще был враг светского сентиментального либерализма. Подробности...

Интернет вдруг стал обязанностью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русский сегмент интернета – самый свободный. Если кто-то и цензурирует свободу мнений в РФ, так это американская компания Facebook. Прямо на территории России. Парадокс? Нет. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

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              Эксперт объяснил данные о превосходстве Китая над Россией в производстве вооружений

                 27 января 2020, 12:14
              Фото: Roman Pilipey/EPA/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

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              Пекин заметно продвинулся в развитии ракетных систем, стрелкового оружия и беспилотной авиации, становясь серьезным конкурентом для России и США. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Андрей Фролов, комментируя публикацию доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), согласно которому Китай обогнал Россию по производству и продажам вооружений.

              «По экспорту вооружений Россия пока удерживает второе место в мире. И доклад SIPRI посвящен прежде всего не экспорту, а объемам продаж оборонной продукции. С учетом того, что китайский оборонный бюджет второй в мире – понятное дело, что для внутреннего рынка они поставляют намного больше продукции, чем Россия», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

              Но у SIPRI, как всегда, есть проблемы с методологией расчетов, продолжил эксперт. «Они пытались вычленить эмпирическим способом всю гражданскую продукцию, а все остальное посчитали как военную продукцию. Но это от лукавого», – отметил эксперт.

              «Например, западные компании довольно четко разделяют продажи военной и гражданской продукции. В случае с Россией разделение уже не такое четкое. А по Китаю – все гораздо труднее. Потому к этой статистике нужно относиться очень аккуратно», – пояснил собеседник.

              «Но мы точно можем похвалить китайцев за развитие ракетных систем и стрелкового оружия. Здесь они заметно продвинулись. Также они проявляют активность на рынке надводных кораблей различных классов и потихоньку выходят на рынок подводных лодок. Сюда же можно отнести военно-транспортную авиацию. И Китай – один из мировых лидеров, наряду с США, по беспилотной авиации. Во всех этих нишах китайцы неплохо себя чувствуют, и становятся серьезными конкурентами не только для России, но и для США», – заключил Фролов.

              Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) представил доклад, согласно которому Китай вышел на второе место в мире по объему производства вооружений и их продаж. Россия в этом рейтинге расположилась на третьем месте.

              Специалисты института впервые получили данные о продажах Китая за 2015-2017 годы. Они отмечают, что это позволяет дать наиболее полную картину современного потенциала китайской военно-промышленной отрасли и входящих в нее компаний. Ранее китайских производителей не включали в топ-100 из-за отсутствия необходимых данных.

              Так, в первую двадцатку рейтинга 100 крупнейших компаний мира в 2017 году входили 11 американских, шесть западноевропейских и три российские компании. Продажи американских компаний из топ-100 достигали 226,6 млрд долларов, российских – 37,7 млрд долларов.

              Согласно обновленным данным, в первую двадцатку входят четыре китайские компании с общим объемом продаж в 54,1 млрд долларов, причем три из них находятся в первой десятке.

              В июне прошлого года СИПРИ представил доклад о модернизации ядерного оружия в мире.


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