Россия построила для Нигерии семь вертолетов Ми-35

Россия изготовила для Нигерии оставшиеся по контракту семь вертолетов Ми-35, они будут поставлены сразу после получения платежей, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

«Вертолеты Ми-35 для Нигерии изготовлены, как только приходит платеж, мы сразу отправляем машины. Такая схема. На данный момент продано пять вертолетов», – сообщил источник РИА «Новости».

Ми-35 – экспортный вариант самого популярного боевого ударного российского вертолета Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, десанта и эвакуации раненых, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.

Напомним, в сентябре 2016 года замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук сообщил, что Россия поставит Нигерии до 2018 года 12 вертолетов Ми-35М.