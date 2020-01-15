Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана

«Операции, подобные убийству Сулеймани, исключены. Проникновение ударного БПЛА в наше воздушное пространство будет расценено как акт агрессии. В Вашингтоне не забывают, что мы – ядерная держава», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он оценил слова главы Госдепа Майка Помпео о том, что иранский генерал Касем Сулеймани убит в рамках «стратегии сдерживания», под которую попадают Россия и Китай.

«Угрозы США звучат в плоскости политических деклараций. Но на практике, в случае враждебных действий со стороны американцев, мы дадим жесткий и «приземляющий» ответ», – подчеркнул военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Накануне агентство Reuters передало заявление госсекретаря США Майкла Помпео: иранский генерал Касем Сулеймани был убит в рамках «более широкой стратегии сдерживания» противников Соединенных Штатов. Эта стратегия, по словам главы Госдепа, «не ограничивается Ираном», но также относится к России и Китаю.

«Пусть Помпео повесит себе список угроз на грудь и ходит с ним по Госдепу. Это не серьезный разговор, с Россией подобные штуки не проходят», – заметил Коротченко. Уничтожение российского высокопоставленного военного в России или за ее пределами, очевидно, чревато началом конфликта между ядерными державами. На это Вашингтон однозначно не пойдет, подчеркнул Коротченко.

Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.

«Любой иностранный военный объект, незаконно находящийся в воздушном пространстве России, будет уничтожен после идентификации и установления, что это военный объект и он выполняет военную миссию, – указал Коротченко. – Россия располагает достаточно эффективной системой воздушно-космической обороны, она активно насыщается вооружениями».

Собеседник напомнил: «Буквально только что в Ленинградской области были развернуты новые зенитно-ракетные системы С-350, предназначенные для борьбы с крылатыми ракетами. Начато серийное производство этих систем. Несколько раз в год в вооруженные силы поступают как минимум 4-5 полковых комплектов комплексов С-400». Коротченко также упомянул недавно подписанный «контракт на 100 млрд рублей на закупку зенитно-ракетных комплексов Тор-М2, включая арктический Тор-М2ДТ». «Это средства ПВО последнего рубежа с гарантированной стопроцентной вероятностью поражения любых целей», – указал собеседник.

Но очевидно, что США будут пытаться сдерживать Россию и Китай иными способами: «политическими, военно-стратегическими, экономическими, методами дестабилизации ситуации внутри наших стран», – отметил Коротченко. Собственно, некоторые такие меры и упомянул Майк Помпео. Он указал на поставки летальных вооружений Украине «для обороны против поддерживаемых Россией сепаратистов», на решение Трампа выйти из российско-американского соглашения о контроле над вооружениями, и на испытание американцами новой крылатой ракеты средней дальности.

Потому с политической точки зрения заявления Помпео надо оценивать как проявление глобальной геополитической конкуренции, продолжил эксперт. «США теряют свои позиции в мире, они пытаются удержать за собой роль лидера однополярного мира. Но однополярная модель на сегодня не может быть моделью устойчивого развития. Россия и Китай – самодостаточные центры», – резюмировал Коротченко.

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