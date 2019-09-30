Подписи за наказание взорвавших щенков живодеров начали собирать в Башкирии

Почти 14 тыс. человек подписались под обращением волонтеров к полиции Башкирии с требованием наказать живодеров, взорвавших петардами собаку со щенками из башкирского села.

По сообщению волонтеров, дикий случай произошел 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района Башкирии.

«Зверски были убиты двухнедельные щенки бездомной собаки и сама собака, школьниками 8-й школы. Сначала малолетние изверги, закинули в убежище к собачей семье петарды, оглушив тем самым маму щенят, которая от страха вылетела на проезжую часть и сразу же была сбита насмерть. После продолжили свои издевательства, над крошечными щенками. Некоторым засунули в пасть петарды... В некоторых кололи какие-то уколы», – передает РИА «Новости» текст петиции.

Сообщается также, что о расправе над животными стало известно по видеозаписи, которую сами школьники рассылали одноклассникам. В адрес одноклассников от живодеров поступали угрозы, «если кто-то проболтается».

«Подростки устроили квест на районе «кто круче». И в ход пошли выброшенные котята с 5-го этажа дома. Вчера о происшествии стало известно волонтеру, которая выехала и обнаружила трупы щенят», –говорится в сообщении.

«По сообщению в СМИ об убитых собаках полиция проводит проверку», – сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российское общество требует большего наказания за живодерство.