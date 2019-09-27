МИД рассказал о переговорах Лаврова и Помпео

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в Нью-Йорке с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию вокруг Корейского полуострова, Афганистана и Украины и другие вопросы, сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Обсуждался широкий круг вопросов совместной повестки дня. Министры обсудили также перспективы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, вокруг Украины, регионе Ближнего Востока и Северной Африки и другие», – передает РИА «Новости» сообщение МИД России.

Кроме того, обсуждалось состояние двусторонних отношений России и США.

Ранее сообщалось, что на полях Генассамблеи ООН началась встреча Лаврова и Помпео. Ожидалось, что они обсудят скандал с визами и новые санкции со стороны США.