Опубликовано видео после перестрелки полицейских в метро

СМИ опубликовали видеозапись, на которой, как они заявляют, получивший ранение сотрудник отдела собственной безопасности полиции Максим Веялко бежит от преследования. В дальнейшем он скончался.

Кадры с места ЧП публикует Baza, передает «Звезда».

Как утверждает РЕН ТВ, на видео «раненный Веялко покидает вестибюль метро».