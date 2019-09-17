Пограничники задержали более 80 граждан КНДР

Российские пограничники задержали на двух северокорейских шхунах более 80 граждан КНДР, которые занимались браконьерством в Японском море, сообщили в ФСБ России.

«Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) северокорейких браконьеров пресечена. Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

ФСБ ранее сообщила, что приморские пограничники в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Шхуны были задержаны, однако северокорейский экипаж напал на пограничников. Трое россиян были ранены.

В связи с инцидентом в МИД России вызвали поверенного в делах КНДР.