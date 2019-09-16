Названы способы защиты российских нефтеобъектов от атак дронов

«Можно сделать такую же охрану, как у Кремля – там стоят системы радиоэлектронной борьбы, которые сбивают координаты и дрон не видит, где он находится», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергобезопасности Игорь Юшков, комментируя слова министра энергетики Александра Новака о том, что Россия может усилить охрану за нефтеобъектами.

«Дроном просто нельзя будет управлять, он потеряется и упадет. То же самое можно установить вокруг НПЗ, потому что там достаточно бутылки с горючей смесью, чтобы все полыхнуло», – добавил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Юшков рассказал, что у России есть система безопасности нефтеобъектов, но она ведется не с воздуха. «Это режимные объекты, многие из них имеют стратегический характер. Там соответствующая охрана. Но не совсем ясно, как усилить их охрану, учитывая, что охраной с летательных аппаратов занимается не Минэнерго, этим занимаются Минобороны и МВД. Компании нанимают охрану, чтобы хулиганы не прошли», – объяснил эксперт.

«Если говорить о том, что мы вступаем в эпоху микротерроризма и с помощью дронов могут пытаться атаковать наши нефтеобъекты, то угроза есть», – добавил он.

Юшков отметил, что Россия – страна большая и довольно много объектов находятся далеко от границы.

«Например, на украинской границе стоят военные и засекают любые военные объекты в воздухе. А Омский и Московский НПЗ далеки от границы, значит и угроза ниже. Компании сами должны обратиться к спецслужбам и сообщить об объектах, которые могут быть в опасности, чтобы они усилили охрану. Компании не могут купить специальное оборудование сами, его оборот ограничен в стране. Спецслужбы должны самостоятельно установить оборудование, которое будет сбивать позиционирование над объектами», – подчеркнул Юшков.

Эксперт также пояснил, что угрозы отличаются и в зависимости от региона. Например, на Кавказе исторически сложилось, что у населения много оружия и достать его – не сложно.

«Еще одна проблема – безработица среди молодежи. Все это повышает риски инцидентов на нефтеобъектах. Но там есть и ответ в случае чего – у полиции свои наработки и выход на это подполье. Там годами нарабатывалась база, поэтому подготовленность к этому выше, чем, например, в Арктике и Сибири», – продолжил собеседник.

«В Западной Сибири, например, многие города закрытые. И попасть туда без пропуска нельзя, значит и угроза ниже. И там люди работают вахтовым методом, добраться можно только на вертолете самой компании. В Восточной Сибири вообще объектов мало, и добраться до них сложно», – отметил Юшков.

«А в Арктике другого рода опасность – если атакуют или потопят танкер с нефтью где-нибудь в районе Карского моря, последствия будет сложно устранить. Там ледовая нагрузка и в таком случае будет больший ущерб. Так что в этом регионе могут быть риски с точки зрения экологического терроризма», – заключил эксперт.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что на фоне атаки дронов на производственные мощности саудовской Saudi Aramco – крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти – Россия может переоценить и усилить уровень безопасность на объектах по добычи нефти. Он подчеркнул, что существующий в России закон о безопасности объектов ТЭК выполняется, в соответствии с ним предпринимаются все необходимые меры по защите.

Новак добавил, что такая работа ведется в постоянном режиме, и отметил, что необходимо учитывать сложившуюся ситуацию. Министр отметил, что атака дронов на Saudi Aramco влияет в целом на энергобезопасность во всем мире. При этом мировых запасов нефти достаточно, чтобы компенсировать потери от снижения добычи из-за этой чрезвычайной ситуации, сообщил глава Минэнерго.

Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи.

В Кремле сообщали, что тема атак на предприятия Saudi Aramco может обсуждаться на переговорах российского лидера Владимира Путина с коллегами из Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани в Анкаре.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.