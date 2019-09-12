Ургант высмеял скандальное выступление Билана в Самаре

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу пошутил про «нетрезвое» выступление Димы Билана в Самаре.

Телеведущий припомнил подобный случай с актером Михаилом Ефремовым. В прошлом году он также вышел нетрезвым на сцену самарского театра. Ургант отметил, что «такого раньше не замечалось» ни за Биланом, ни за Ефремовым.

«Все дело в городе. Надо проверить эту информацию. Пока были только два случая. Но чтобы не провоцировать эту ситуацию, мы просим временно Григория Лепса и группу «Иванушки International» не выступать в Самаре», – пошутил телеведущий в эфире своего шоу «Вечерний Ургант».

Напомним, жители Самары выразили недовольство выступлением Димы Билана на праздновании Дня города и запустили электронную петицию, в которой потребовали извинений от властей за неадекватное поведение певца.

После Билан попросил прощения у зрителей за концерт в нетрезвом виде и пообещал провести в Самаре еще один концерт.