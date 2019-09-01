В Ульяновской области арестован исколовший вилкой ребенка мужчина

Суд в Ульяновской области арестовал мужчину, который подозревается в нападении на двухлетнюю дочь его сожительницы, сообщил представитель следственного управления Следственного комитета по региону. Ребенка спасли полицейский и соседи, услышавшие крики ребенка.

В ведомстве сообщили РИА «Новости», что инцидент произошел ночью 30 августа в районном поселке Мулловка Ульяновской области. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, исколол вилкой двухлетнюю дочь своей сожительницы.

Как сообщалось ранее, ребенка спас сотрудник правоохранительных органов. В полицию обратились соседи, услышавшие крики в квартире на первом этаже жилого дома.

Сейчас девочка с многочисленными колото-резанными ранами мягких тканей грудной клетки находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка, подозреваемого задержали. Решением Мелекесского районного суда Ульяновской области мужчина отправлен под стражу.

Ранее сообщалось, что мать из Ульяновской области заподозрили в жестоком обращении с 12 приемными детьми.