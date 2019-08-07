Наличие полисов ОСАГО в Москве начали проверять при помощи камер

ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА) тестируют в Москве систему автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.

Как пишет газета «Коммерсант», cистема работает в Москве в тестовом режиме. При этом автомобилисты получают не постановления о штрафе, а информационные письма, в которых рекомендуется оформить полис. После окончания тестирования нарушители получат штраф 800 рублей.

В случае если система ошиблась, и страховка у автолюбителя есть, ему нужно будет позвонить на горячую линию РСА.

Как пишет газета, даты запуска системы назывались минимум четыре раза, но ни разу этого не произошло.

Напомним, 24 июля президиум правительственной комиссии по цифровому развитию дал общее одобрение концепции суперсервиса по оформлению европротокола онлайн, а также этапы ее реализации. Тестирование сервиса планируют начать в ноябре.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД