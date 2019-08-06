В Киеве предложили построить стену на границе с Донбассом

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил завершить боевые действия в Донбассе, отделившись от него стеной.

Как пишет «Страна.ua», Дубинский заявил, что для окончания боевых действий в Донбассе, Украина должна для себя решить: возвращать неподконтрольную территорию или «консервировать конфликт» путем построения на границе стены.

«Нужно создать условия, чтобы люди захотели переехать на Украину. Чтобы поняли, что они здесь нужны и важны. Боевые действия можно завершить, как в Израиле. Там на границе с Палестиной стоит бетонная стена метров двенадцать в длину и метра три в толщину», – заявил избранный депутат Дубинский.

Он отметил также, что решить вопрос окончательно может только референдум.

Проект «Стена» является одним из самых дорогостоящих проектов Украины с тех пор, когда Арсений Яценюк был премьер-министром страны. При этом прокуратура Черниговской области открыла уголовное производство в связи с растратой бюджетных средств, выделенных на проект, а один из украинских депутатов заявил, что «Стена» на самом деле является «огородной сеткой», которая «даже дикого кролика не остановит».

Напомним, в начале апреля государственная погранслужба Украины начала активные работы по укреплению российско-украинской границы в рамках проекта «Стена».

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