Задержан ударивший омоновца на матче «Зенит» – «Краснодар» мужчина

Ударивший омоновца во время матча между «Зенитом» и «Краснодаром» на футбольном стадионе в Петербурге мужчина задержан, об этом сообщает Следственный комитет России.

«По данным следствия, подозреваемый вечером 3 августа 2019 года, находясь на территории стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, во время футбольного матча, действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что задержанный – 1994 года рождения, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Следователи намерены ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу.