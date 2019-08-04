На российском метеоспутнике произошел сбой

Российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2, предположительно, вышел из строя, с него перестали поступать данные, сообщил радиолюбитель Дмитрий Пашков.

Он отметил, что космические снимки с «Метеора» передаются в открытом режиме и любой желающий может их принимать с использованием соответствующего оборудования. Однако сейчас спутник не передает изображение поверхности Земли на частоте 137.100/137.900 MHz QPSK 72Kbps – с аппарата «нет сигнала», передает РИА «Новости».

Пашков отметил, что передача данных прекратилась в субботу. Он шесть раз пытался получить данные в субботу и трижды – в воскресенье. А 2 августа на спутнике произошел сбой системы ориентации – вместо того, чтобы смотреть точно вниз, на поверхность земли, спутник стал снимать землю на фоне космоса.

На снимке, полученном тогда Пашковым, «картинка» оказалась сильно искажена.

«У спутника по неизвестным причинам отказала система ориентации», – сказал Пашков.

Он отметил, что в последнее время это часто происходило со спутником – последний раз 26 июля 2019 года.

«Тогда восстановить штатную работу «Метеор-M» номер 2 не могли в течение суток», – рассказал радиолюбитель.

Спутник «Метеор-М» номер 2 запустили в космос в июле 2014 года. Расчетный срок службы – пять лет.

Сейчас на орбите находятся три «Метеора-М»: номер 1, 2 и 2-2. Аппарат номер 2-1 был потерян при аварийном запуске с космодрома Восточный в 2017-м, а «Метеор-М» 2-2 был выведен на орбиту в начале июля.