На метеорологическом спутнике вышла из строя часть приборов

На метеорологическом спутнике «Метеор-М» номер 2, выведенном на орбиту в 2014 году, не работает часть целевой аппаратуры, сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета».

В настоящее время невозможно использовать два прибора: модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (микроволновой радиометр) МТВЗА-ГЯ и бортовой радиолокационный комплекс «Северянин-М», передает РИА «Новости».

При этом основной прибор – многоканальное сканирующее устройство малого разрешения МСУ-МР, а также инфракрасный Фурье-спектрометр (усовершенствованный инфракрасный зондировщик) – полностью работоспособны.

Сейчас на орбите находятся три «Метеора-М»: номер 1, 2 и 2-2.

Аппарат номер 2-1 был потерян при аварийном запуске с космодрома Восточный в 2017-м.

«Метеор-М» 2-2 был выведен на орбиту в начале июля.

В марте сообщалось, что российская орбитальная группировка дистанционного зондирования Земли насчитывает 10 космических аппаратов, обеспечивающих все виды и режимы оптической съемки, включая гиперспектральную.