Прилепин на «Тавриде – АРТ» дал советы молодым писателям

«Я сам, когда только начал писать, попал на семинар молодых писателей. Думаю, у участников фестиваля то же самое – ощущение, что ты не один», – сказал газете ВЗГЛЯД гость фестиваля «Таврида – АРТ», известный российский писатель Захар Прилепин. Так он оценил роль фестиваля для творческой молодёжи.

«Молодой творец из Рязани, Сызрани, из деревни или села, который может поделиться своими идеями разве что с несколькими друзьями, может думать: «Я один такой на всю страну». А это мука для талантливых людей. А иногда наоборот – ложная завышенная самооценка», – отметил писатель Захар Прилепин. И то, и другое идёт во вред творческим юношам и девушкам, отметил литератор.

«Но когда такие люди попадают в свою среду, то те, кто чувствовал себя в полном одиночестве, думают: «Господи! Есть такие же, как я, их много. А тем, у кого был дисбаланс в представлении о себе, видят других и думают: «Ого! Надо подтянуться». И то, и другое - очень хорошо», – заключил Прилепин.

«Таврида-АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который собрал на одной площадке порядка 45 тысяч зрителей и 4,5 тысячи участников. Фестиваль объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Молодые участники фестиваля также ведут соревнование за гранты на общую сумму 80 млн рублей.

Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусства. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку. Арт-кварталы – «Арт», «Народная», «Музыка», «Кино&Театр», «Танцы», «КВН», «Лайф», «Добро».

В дни основной программы с 23 по 25 августа фестиваль «Таврида» впервые открыл свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступают ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратилась в фестиваль фестивалей, о чем подробно рассказывала газета ВЗГЛЯД.