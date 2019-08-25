Американские музыканты назвали Крым раем

Музыкант группы Birchwood, которая выступает на фестивале Koktebel Jazz Party, Дональд Райт сравнил Крым с раем и заявил, что хотел бы приезжать на полуостров снова и снова.

«Очень приятно быть здесь, для меня здесь просто рай. Я нахожусь в прекрасном расположении духа, очень расслабленном. Чувствую себя прекрасно и готов приезжать сюда снова и снова, и снова», – передает слова Райта РИА «Новости».

Гитарист и лидер группы Селвин Берчвуд, в свою очередь, рассказал, как встретил рассвет на холме Юнга.

«Мы смотрели на море, на этот прекрасный пейзаж. И я тогда сказал, что если бы не музыка, то вряд ли мы бы здесь когда-нибудь оказались, поэтому как классно, что мы музыканты и нас приглашают в разные места, в частности сюда, на Koktebel Jazz Party», – сказал он.

По его словам, перед поездкой в Крым он посмотрел видео с предыдущих фестивалей и оказался «приятно удивлен».

«Поэтому очень рад быть здесь, большое спасибо за то, что пригласили нас», – сказал Селвин Берчвуд.

Выступление Birchwood закроет фестиваль Koktebel Jazz Party 25 августа.

В мае представитель американской делегации, член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер заявил, что делегация из США «влюбилась» в Крым.

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