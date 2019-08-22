Роспотребнадзор начал проверку информации о вспышке чумы в Донбассе

Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышке инфекции, похожей на чуму, среди украинских военных в Донецкой области.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) осуществляет мониторинг ситуации в связи с появившейся в СМИ информацией о вспышке инфекции, подозрительной на чуму, среди военнослужащих Украины в населенном пункте Авдеевка Донецкой области. Вместе с тем природные очаги чумы ранее не регистрировались на данной территории», – сказано в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Отмечается, что Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, чтобы снизить риск заражения населения России.

Для уточнения информации также был направлен запрос в МИД России. Кроме того, в Роспотребнадзоре выразили готовность оказать помощь для диагностики и предотвращения эпидситуации, а также проведения профилактических мер.

В феврале 2018 года Россия уже устанавливала карантинную полосу на границе с Донбассом, когда появилась информация о гибели диких кабанов от заражения вирусом африканской чумы свиней.