Путин разрешил россиянам использовать луки и арбалеты на охоте

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обладателям охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия использовать на охоте луки и арбалеты, предварительно зарегистрировав их в Росгвардии.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит в перечень видов охотничьего оружия, относящегося к гражданскому оружию, охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс, либо имеющем механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого превышает 43 кгс.

Напомним, в минувшую среду Госдума приняла закон, позволяющий россиянам использовать во время охоты луки и арбалеты как холодное метательное оружие.