Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом

В среду в ходе пленарного заседания Госдума приняла закон, позволяющий россиянам использовать во время охоты луки и арбалеты как холодное метательное оружие.

Согласно закону, в перечень видов охотничьего гражданского оружия включается «метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук), сила дуги которого составляет более 27 килограмм-сил (кгс)», или имеющего такой механизм (арбалет) с силой дуги более 43 кгс, передает ТАСС.

Сообщается, что не более пяти единиц такого оружия россияне смогут приобрести без лицензии. Впрочем, его будет необходимо зарегистрировать в Росгвардии, а при покупке лука надо будет предоставлять охотничий билет, а также разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Согласно новой норме, к орудиям охоты «также относятся охотничье метательное стрелковое оружие и метаемые снаряды к нему». При этом будут устанавливаться обязательные требования к стрелам.

«Все производимые на территории РФ, ввозимые в РФ и вывозимые из РФ указанные снаряды будут подлежать обязательному подтверждению соответствия», – указано в законе.

При этом отмечается, что носить с собой луки и арбалеты для возможной самообороны будет категорически запрещено. Закон должен будет вступить в силу через 180 дней после его официальной публикации.

«Предлагаемая законопроектом легализация луков в качестве охотничьего оружия самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России, а также имидже России как великой охотничьей державы», – уверены депутаты.