В Ингушетии мужчина похитил 13-летнюю девочку ради женитьбы

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже 13-летней девочки, на которой он хотел жениться.

«Вечером 14 августа текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Назрань поступило сообщение от 36-летней местной жительницы о том, что неизвестным, передвигавшимся на автомашине «ВАЗ-2110», похищена ее 13-летняя дочь», – говорится в сообщении регионального МВД, предает РИА «Новости».

Полицейские обнаружили девочку и передали ее родителям. Материалы дела переданы в следственные органы для принятия дальнейшего решения.

«Как выяснилось, 19-летний сельчанин умыкнул девочку с целью вступления с ней в брак. В действиях юноши усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Похищение человека» УК РФ», – уточнили в ведомстве.

В мае сообщалось, что депутат народного собрания Ингушетии украл невесту.