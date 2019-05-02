Ингушский депутат объяснил кражу девушки

Депутат народного собрания Ингушетии Магомед Дарсигов заявил, что он не крал невесту, а совершил «обряд бракосочетания по исламским традициям».

По его словам, появившаяся ранее информация о краже им невесты не соответствует действительности, передает «Интерфакс».

«Обряд бракосочетания совершен по исламским традициям, без регистрации в органах ЗАГСа», – пояснил Дарсигов.

Накануне появилась информация, что депутат из Ингушетии похитил местную жительницу. Поступок парламентария осудили старейшины, они и урегулировали ситуацию. Свадьба состоится в воскресенье.

В 2013 году духовные лидеры и представители ингушской общественности решили бороться с практикой похищения невест в республике штрафами от 200 тыс. рублей для похитителей и 100 тыс. для их пособников.

В 2017 году ингушский парламент внес в Госдуму законопроект, который предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за похищение человека с целью вступления в брак.