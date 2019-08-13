Правила предъявления документов сотрудникам ГИБДД предложено изменить

МВД внесло поправки в правила дорожного движения, согласно которым меняется список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД при проверке.

«МВД России разработан проект постановления правительства, предусматривающий внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД), касающихся перечня документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк ТАСС.

Согласно проекту, положения ПДД будут подведены под нормы федерального закона об ОСАГО. «Перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе» – уточнила Волк.

Так, сотрудник ГИБДД сможет проверить факт заключения договора ОСАГО через автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

В Москве с недавнего времени начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер.