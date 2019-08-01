Дело о незаконно взорванных на военных полигонах в США покойниках рассмотрят в суде

Американский Биологический ресурсный центр (BRC), что в Аризоне, и ее владелец, который продавал пожертвованные науке тела военным, предстанут перед судом. Один из истцов пожертвовал тело матери для изучения болезни Альцгеймера, однако выяснил, что военные взорвали его во время испытаний.

В деле 33 истца. Обвиняемые – компания BRC и ее владелец Стивен Гор, пишет Daily Mail.

Судебный процесс должен начаться осенью. 13 августа адвокаты проведут конференцию по делу, сами судебные слушания начнутся 21 октября, сообщает CNN.

Daily Mail рассказывает историю 73-летней Дорис Штауффер, которая скончалась в хосписе после нескольких лет борьбы с болезнью Альцгеймера. Врачи ранее утверждали, что она не несет ген болезни, поэтому после ее смерти надеялись изучить мозг пациентки.

Ее сын подписал соглашение о пожертвовании мозга Дорис для исследования болезни Альцгеймера и спустя несколько дней получил урну с пеплом своей матери и идентификационным номером. Однако позже обнаружилось, что в присланной урне содержится только пепел ее руки.

Остальные ее останки, как выяснилось, были проданы американским военным. Те привязали тело женщины к креслу и уничтожили в ходе испытаний, чтобы изучить, что происходит с людьми в автомобилях при взрыве.

Мужчина узнал о судьбе тела своей матери только через три года, когда репортер из Reuters отправил ему документы.

Выяснилось, что он не единственный потерпевший. По данным СМИ, на объекте было обнаружено более 1 тыс. 755 частей человеческих тел. Обнаруженное в рамках следствия на базе компании сравнивали с романом ужасов о Франкенштейне. Так, была найдена женская голова, пришитая к мужскому торсу, обнаруживали ведра с головами, руками и ногами без идентификационных меток, пишет Daily Mail.

BRC забирала тела умерших из домов престарелых и продавала их целиком или по частям для получения прибыли. Найден был в том числе прайс-лист на части тел: верхняя часть туловища продавалась за 4 тыс. долларов, торс – за 2,9 тыс. долларов, позвоночник – за 1,9 тыс. долларов, голова – за 500 долларов и т.д. Тело целиком стоило от 5 до 10 тыс. долларов, пишет портал.

Стивен Гор в 2015 году уже был осужден к четырем годам условно за незаконное ведение бизнеса. Сейчас ведется разбирательство в рамках нового иска.