Французские власти вводят интернет-цензуру

Законодатели во Франции приняли поправки, которые принуждают интернет-гигантов удалять контент, которое власти определят как «ненавистнические высказывания» (hate speech).

Принятое положение является частью более крупного законопроекта о регулировании сети, принятого в четверг, пишет The Verge. В случае полного одобрения проекта социальные сети будут вынуждены удалять hate speech в течение 24 часов после того, как подобный контент будет помечен.

В случае, если платформы не удалят контент в обозначенный срок, им может грозить штраф в размере 1,25 млн евро.

К hate speech относят подстрекательство к ненависти, насилию, дискриминации, расистским или религиозным оскорблениям. Будут также запрещены сообщения, видеозаписи или изображения, которые являются провокациями террористических актов, апологетами таких актов или посягательством на достоинство человека.