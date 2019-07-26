Упавшая на сцене Бузова сделала вид, что так и было задумано

В Сеть попало видео с выступления артистки Ольги Бузовой на фестивале «Жара» в Баку. Певица поскользнулась во время номера и сделала вид, что так и было задумано.

На кадрах с концерта можно увидеть, как во время исполнения песни «Водица» Бузова поскользнулась на сцене и совершила странное движение. Артистка решила сделать вид, что так и должно было быть, попытавшись продолжить падение хореографическим элементом.

После выступления Бузова призналась в своем Instagram, что больше всего боялась поскользнуться.

«Именно это со мной и произошло сегодня. Надеюсь, никто этого не заметил», – написала она в социальной сети.