Киев обрадовался твиту посольства России с «украинским» Крымом

МИД Украины отреагировал на публикацию российского посольства в Лондоне, посвященную карте военных баз НАТО вдоль рубежей России, на которой Крым якобы закрашен тем же цветом, что и украинская территория.

В публикации российского посольства в Британии шла речь о военных расходах России и НАТО. «Россия хочет войны. Посмотрите, как близко от наших военных баз они разместили свою страну», – говорится в меме, который опубликовало диппредставительство в Twitter.

FM #Lavrov: Under pressure from Washington which pursues its own geopolitical goals, #NATO countries conduct aggressive anti-Russian policies. In 2018 US spent over $700 bn on this, NATO in total – around $1 tn, Russia’s expenditure on the contrary was less than $50 bn. pic.twitter.com/6I0HMgAXBk — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 июля 2019 г.

На пост обратило внимание украинское внешнеполитическое ведомство. Как отмечает «Царьград», украинская сторона проигнорировала смысл самого твита и обратила внимание на то, что едва различимый на карте Крым (изображение в разрешении 600 на 424 пикселя) якобы обозначен тем же цветом, что и украинская территория.

Интернет-пользователи с украинским МИДом не согласились. «С лупой поди изучали?» – иронизируют они.

Комментаторы обращают внимание, что оранжевым цветом, которым закрашена Украина, обозначены также Алжир и Китай.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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