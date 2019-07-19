Путин заявил о необходимости усиления борьбы с незаконной вырубкой леса

Президент России Владимир Путин заявил, что очень важно усилить борьбу с незаконной вырубкой леса, а также сообщил о планах обсудить тему лесопользования на ближайшем заседании Госсовета.

«Сегодня, кстати, неожиданно для меня простые граждане обратили внимание на очень важную и на самом деле общегосударственную проблему. Нужно усилить контроль за лесопользованием в целом. Не только в регионе, но и в стране», – приводит ТАСС слова Путина, сказанные на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии поручил следить со спутника за лесами Иркутской области с целью выявления нарушителей после того, как глава государства призвал «навести порядок» в ситуации с незаконной вырубкой леса и другими нарушениями в лесной отрасли.