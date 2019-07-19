Госдуме предложат разрешить капитальную застройку лесов

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, разрешающий капитальную застройку лесов для отдыха и туризма. В Минприроды считают, что инициатива будет стимулировать развитие внутреннего туризма в регионах и привлекать дополнительные инвестиции в лесное хозяйство.

Из разработанного Минприроды проекта поправок к Лесному и Градостроительному кодексам следует, что в России может быть разрешено строительство в лесах объектов туриндустрии и спорта, детских и спортивных лагерей, а также других объектов «капитального строительства и некапитальных строений, необходимых для осуществления рекреационной деятельности», передает «Коммерсант».

С этой целью государственные и муниципальные учреждения, а также юрлица и индивидуальные предприниматели должны получить участок в аренду для рекреации. Затем региональные чиновники могут выдать разрешение на строительство.

Отмечается, что в совокупности объекты, предназначенные для отдыха, туризма или занятий физкультурой и спортом, не могут занимать более 20% от площади арендуемого участка.

Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин рассказал, что в данный момент для подобной деятельности разрешается устанавливать в лесах только временные постройки.

«Бывают случаи, конечно, что строят на свайном фундаменте трехэтажный дом и в суде пытаются доказать, что это некапитальное строительство. Бывает, что суд соглашается», – говорит эксперт.

Он выразил опасение, что новый документ приведет не только к легализации существующих санаториев и других объектов, но и к строительству частных коттеджей под видом объектов спорта и туриндустрии: «Это в большей степени коснется крупных городов, например, Москвы и Питера, рядом с которыми огромное количество желающих хотят построить себе дома и другие объекты из-за доступности к агломерациям».

Эксперт обращает внимание, что законопроект еще не проходил общественные обсуждения на портале нормативно-правовых актов.

Процедура перевода из одной категории земель в другую (например, из лесного фонда в земли населенных пунктов) длительная, сложная и дорогая, сказал координатор лесной программы «WWF России» Константин Кобяков. Кроме того, для этого необходимо пройти общественные обсуждения.

«Эта процедура облагается налогами, и какой-то процент лесов, который будет вырублен, компенсируется. Поэтому произойдет потеря не только лесов, но и поступлений в бюджет», – считает он.

Кроме того, в населенных пунктах градостроительные нормы регламентируют правила строительства, а отсутствие таковых для земель лесного фонда сделает застройку неконтролируемой.

В пояснительной записке говорится, что документ не нарушает права граждан на свободное и бесплатное пребывание в лесах.

«В Московской области немало случаев, когда лес хотят взять в рекреационную аренду, потому что это дешевле всего. В итоге территория ограждается высоким забором, и там стоит особняк», – указал Коябков.

Он подчеркнул, что это незаконно, «но как раз на Подмосковье нацелены люди, которые могу позволить себе коррупционные издержки».

Эксперт отмечает, что уже на сегодняшний день такие ситуации провоцируют протестные настроения, и предполагает, что в случае принятия законопроекта произойдет рост социальной напряженности.

В Комитете лесного хозяйства Московской области, куда законопроект поступил на согласование, сообщили, что концептуально поддерживают его: «Мы видим необходимость его актуализации с учетом требований времени – с увеличением антропогенной нагрузки на леса Московской области изменились запросы граждан, появились новые проекты и происходит активное развитие рекреационных зон».

В Минприроды заявили, что ограничения, вводимые законопроектом, не приведут к неконтролируемой или чрезмерной застройке лесных участков.

В частности, строить рекреационные объекты можно будет в «специальных зонах», которые будут определены в лесохозяйственном регламенте субъекта после прохождения им процедуры общественного обсуждения.

«Предполагается, что положения законопроекта позволят повысить качество отдыха в лесах, а также стимулировать развитие в регионах внутреннего туризма и привлечь дополнительные инвестиции в лесное хозяйство», – заявили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что законопроект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, поддержан Государственно-правовым управлением президента и подготовлен к внесению в Госдуму.

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