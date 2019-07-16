Опубликовано видео полета Ту-160 над Балтийским морем

Появилось видео полета стратегических ракетоносцев Ту-160 над водами Балтийского моря, сообщила пресс-служба Минобороны.

Видеозапись опубликована на официальной странице ведомства в Twitter.

После выполнения задания самолеты успешно вернулись на аэродромы базирования. Полет длился около семи часов.

Ранее Минобороны сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем.

В понедельник ВВС Финляндии сообщили, что поднимали в воздух истребители Hornet для определения трех российских самолетов над балтийским морем.

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