Российские бомбардировщики провели патрулирование над Балтикой

Два стратегических ракетоносца Ту-160 России провели патрулирование над Балтийским морем, об этом сообщило Минобороны.

«Продолжительность полета составила более семи часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», – заявили в оборонном ведомстве, передает ТАСС.

После завершения патрулирования самолеты ВКС России приземлились на аэродромах базирования.

Ранее в понедельник ВВС Финляндии сообщили, что поднимали в воздух истребители Hornet для определения трех российских самолетов над балтийским морем