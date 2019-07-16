В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса

В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации. Также данная информация не вносится во внутренние паспорта граждан Российской Федерации», – говорится в ответе МВД России запрос РИА «Новости».

Ранее в МИД, комментируя возможность непризнания ЕС российского гражданства жителей Донбасса, заявили, что Евросоюз вместо того, чтобы обратить внимание на проблемы жителей юго-востока Украины из-за бесчеловечной политики Киева, по привычке вводит новые санкции.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.