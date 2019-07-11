Врио главы Курганской области стал лично созваниваться с жителями после жалоб

Временно исполняющий обязанности главы Курганской области Вадим Шумков теперь намерен лично проверять, как органы власти региона отрабатывают обращения жителей, для этого он ввел практику созвона с заявителями.

Несколько таких разговоров Шумков выложил в свой официальный инстаграм-аккаунт, сообщает Regnum.

«Взял за правило в плотном графике находить время и созваниваться с жителями Курганской области на предмет их обращений. Чтобы чиновники не занимались отписками, буду выборочно проверять качество выполнения поручений», – пояснил Шумков.

В частности, глава региона позвонил жителю села Утятское, где на центральной улице отсутствовало освещение. Тот рассказал Шумкову, что после его обращения ситуация была исправлена и поблагодарил за участие в решении проблемы.

«Работа у нас такая, обращайтесь, если что», – ответил Вадим Шумков.

Не до конца исполненным оказалось поручение по обращению жителя Шадринска, который просил выделить территорию для занятий картингом. В телефонном разговоре Шумков узнал, что площадка действительно была предоставлена, но не расчищена. По просьбе жителей власти муниципалитета выделили технику, которая проработала на территории всего два часа.

«Простимулируем», – пообещал Шумков и попросил дать обратную связь после того, как площадка будет готова.

А в селе Степное, после того как жители в ходе визита Шумкова пожаловались на отключение воды, проблема была, наоборот, решена сразу. Жительница села, которой перезвонил врио губернатора, сообщила ему: «Вода есть. Как вы уехали, так включили и ни на один час не отключали. Спасибо! Я иду и говорю: «Он у нас как Путин».

Шумков в ответ поблагодарил за само обращение и попросил и дальше информировать его о проблемах с водоснабжением, если такие появятся.

В селе Степное Шумков побывал 18 июня – он специально изменил маршрут своей рабочей поездки в Петуховском районе, чтобы встретиться с жителями, которые жаловались на перебои в работе системы водоснабжения.

Существенное сокращение дистанции с людьми эксперты называют одной из отличительных особенностей губернаторов новой волны, к которым относят и Вадима Шумкова.

«Для людей оказывается важным все, что свидетельствует о способности нового главы услышать их, понять их жизнь, исполнить их чаяния. В этом плане связь с регионом по происхождению, переезд всей семьи с детьми, прогулки пешком по административному центру, поездки в районы, способность «пойти как простой человек», чтобы лично разобраться с проблемой, и, в конце концов, прямое общение в соцсетях – это свидетельство одного и того же: близости к людям, понимания их проблем, готовности разделить судьбу в регионе, ориентации на общее будущее», – говорится в тексте доклада Экспертного института социальных исследований «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей».