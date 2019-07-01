Украинский суд отменил решение о взыскании в пользу «МиГ» 5 млн рублей

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение нижестоящего суда, который постановил взыскать с «Красиловского агрегатного завода» 5 млн рублей в пользу российской самолетостроительной корпорации «МиГ», сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

В концерне утверждают, что решение противоречит указу президента Украины, по которому «МиГ» включен в санкционный список, передает РИА «Новости».

Апелляционный суд полностью отказал российской компании в удовлетворении иска.

В апреле Хозяйственный суд Хмельницкой области обязал взыскать 5 млн рублей с одного из заводов «Укроборонпрома» в пользу РСК «МиГ».

В июле прошлого года апелляционный хозяйственный суд в Киеве также отказал российской корпорации «МиГ» во взыскании с украинской компании «Электронприбор» средств за невыполнение заказа по поставке комплектующих для МиГ-31.