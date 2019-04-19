Украинский суд обязал «Укроборонпром» выплатить миллионы российской компании

Хозяйственный суд Хмельницкой области обязал взыскать 5 млн рублей с одного из заводов «Укроборонпрома» в пользу российской авиастроительной компании РСК «МиГ».

«Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал страну-агрессора в споре между «Красиловский агрегатный завод», входящий в состав «Укроборонпрома», и «Российской самолетостроительной корпорацией «МиГ», – сообщила пресс-служба «Укроборонпрома», передает ТАСС.

Суд удовлетворил все исковые требования российской стороны и присудил более 5 млн рублей в пользу РСК «МиГ», уточняется в сообщении.