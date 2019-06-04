Началось формирование второй эскадрильи Су-34 под Челябинском

На военном аэродроме Шагол под Челябинском началось формирование второй эскадрильи новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщил заместитель командира авиаполка подполковник Дмитрий Карнаухов.

По словам подполковника, в Новосибирск отправилась группа специалистов для приемки на заводе-изготовителе трех новых Су-34, передает ТАСС.

«Планируем, что в июне самолеты поступят в наш авиаполк», – сказал Карнаухов.

На данный момент под Челябинском идет формирование второй эскадрильи Су-34.

«Мы продолжаем получать новые машины Су-34. Обучение летного и инженерно-технического состава проходит по плану, 75% мы уже переобучили. В этом году спланированы мероприятия, как в ходе двухсторонних совместных учений в масштабе объединения, так и в ходе стратегического командного учения «Центр-2019», – отметил Карнаухов.

В конце мая стало известно, что Новосибирский авиазавод им. Чкалова, выпускающий истребители-бомбардировщики Су-34, начал сокращение сотрудников.

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