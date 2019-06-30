Восковую Терезу Мэй убрали из Музея мадам Тюссо

Восковая фигура Терезы Мэй, покидающей пост премьер-министра Великобритании, убрали из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо еще до того, как политик рассталась с должностью. Такое решение приняли после голосования среди посетителей музея, пишет The Sunday Times.

На создание восковой Терезы Мэй потратили 150 тыс. фунтов (190 тыс. долларов). Сейчас ее отправили на склад, а место у инсталляции с черной дверью с номером «10», в точности копирующей фасад резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, сделали вакантным, передает ТАСС.

Теперь восковая Мэй составляет компанию статуям других бывших глав британского правительства, которые хранятся в запасниках музея.

Имя нового британского премьер-министра будет объявлено в конце июля. Главный претендент на то, чтобы занять этот пост, – бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Если он одержит верх над своим конкурентом, главой МИД Джереми Хантом, музей сможет сэкономить на изготовлении статуи, так как восковой Джонсон появился еще в 2009 году в бытность пребывания на посту градоначальника.

Отмечается, что статую, вероятно, придется подправить, ведь Джонсон недавно сбросил 3 килограмма, похудев со 101,5 до 98,5 килограмма.

Между тем предвыборный рейтинг Джонсона ощутимо просел из-за публикаций в британской прессе подробностей скандала с женскими криками.