Скандал с женскими криками обвалил рейтинг Бориса Джонсона

Предвыборный рейтинг фаворита борьбы за пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ощутимо просел из-за подачи в прессе истории вокруг скандала с участием его сожительницы, 31-летней Кэрри Саймондс, пишет газета The Mail on Sunday.

Рейтинг популярности Джонсона резко упал за последние двое суток. Так, проведенный в четверг опрос – до скандала – показывал преимущество Джонсона в 27 процентных пунктов над своим оппонентов за пост лидера тори Джереми Хантом, передает ТАСС.

Субботний же опрос, проводившийся после скандала с домашней ссорой, показал, что отрыв Джонсона от Ханта сократился в два с половиной раза – до 11 процентных пунктов.

Опрос проводился и среди общей массы избирателей вне зависимости от их партийных предпочтений (такое исследование менее актуально, поскольку в самих выборах нового лидера Консервативной партии будут принимать участие только его однопартийцы).

Напомним, к кандидату в премьеры Великобритании Борису Джонсону пришли сотрудники полиции из-за заявления соседей о женских криках, звучавших из дома политика. По данным СМИ, ссора произошла в результате того, что Джонсон по неосторожности пролил бокал вина на диван светлых тонов и любимую Кэрри подушку.

Правоохранители не обнаружили никаких поводов для беспокойства, однако британские СМИ описывали семейную ссору во всех подробностях, что сам Джонсон и его сожительница называли политически мотивированным.

О ссоре с криками изначально сообщили их соседи, Том Пенн и его жена Ив Ли, проживающие прямо под квартирой Кэрри. Они являются левыми активистами и большими противниками Brexit, агитационную кампанию в пользу которого ранее возглавлял Джонсон.