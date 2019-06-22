Полиция заявилась к Борису Джонсону из-за женских криков

К кандидату в премьеры Великобритании, бывшему министру иностранных дел страны и экс-мэру Лондона Борису Джонсону пришли сотрудники полиции из-за заявления соседей о женских криках, звучавших из дома политика.

В заявлении Скотленд-ярда говорится, что полицейские «прибыли на место и поговорили со всеми жильцами, которые оказались в порядке и в безопасности». Правоохранители не обнаружили никаких правонарушений и поводов для беспокойств, передает РИА «Новости».

В полиции уточнили, что вызвавшие полицию были обеспокоены «благополучием соседки».

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, спустя считанные часы после того, как Джонсон наряду с нынешним главой МИД Джереми Хантом вышел в финал гонки за премьерское кресло.

Джонсон живет с 31-летней подругой Кэрри Саймондс, которая моложе его на 23 года. Британские СМИ пишут, что под ее влиянием кандидат в премьеры несколько сменил имидж, в частности, подстригся, похудел и отказался от алкоголя.